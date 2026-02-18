Quién es la influencer que volcó en UTV en Villa Gesell y está grave

Una mujer de 33 años quedó internada en estado crítico tras volcar con un UTV en los médanos de Villa Gesell .

La víctima fue identificada como Florencia Rastelli Mella, una influencer y emprendedora. Según informaron las autoridades, Rastelli Mella fue trasladada de urgencia a Mar del Plata y está internada en terapia intensiva.

El accidente ocurrió este martes por la tarde en una zona denominada como “La olla”. Los testigos informaron que el UTV “volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos” , según especificó el parte oficial.

Además, precisaron que dentro del UTV se encontraba una pareja y era el hombre quien conducía. Según aclararon, “la mujer se llevó la peor parte del accidente” porque “salió despedida del vehículo que terminó cayendo encima de ella”.

Los testigos del hecho dijeron que el UTV circulaba por la arena a gran velocidad cuando de golpe perdió el control, volcó y giró varias veces. A causa del brutal impacto, una de las ruedas traseras se desprendió y el UTV quedó destruido.

Florencia Rastelli Mella es una influencer con más de 100 mil seguidores en su cuenta @paquecoco en Instagram.

En la descripción del perfil, la emprendedora explica que se dedica al desarrollo de perfumes para marcas y se especializa en “Marketing olfativo” . Su negocio, llamado “Paque & Cocö”, es una tienda mayorista de fragancias para el hogar que tiene 12 franquicias.

