Limpiar con un trapo con limón y bicarbonato los azulejos del baño: para qué sirve y cada cuánto hacerlo

Limpiar los azulejos del baño suele ser una de las tareas más postergadas en la limpieza del hogar. Sin embargo, con el uso diario, la humedad y los restos de jabón, esas superficies acumulan sarro, manchas y bacterias que pueden afectar tanto la higiene como el aspecto del ambiente.

En este contexto, especialistas en limpieza natural recomiendan un truco casero simple y efectivo: pasar un trapo con limón y bicarbonato sobre los azulejos del baño para mantenerlos limpios, brillantes y libres de olores.

La clave está en la combinación de ambos ingredientes. El limón tiene propiedades desinfectantes , desengrasantes y desodorizantes , mientras que el bicarbonato actúa como un limpiador suave que ayuda a remover suciedad adherida sin dañar las superficies.

Además, el ácido natural del limón ayuda a disolver restos de sarro y marcas de agua , muy comunes en el baño, y deja un aroma fresco que neutraliza los olores a humedad. El bicarbonato, por su parte, potencia la limpieza y contribuye a eliminar bacterias que se acumulan entre las juntas.

Así, esta mezcla se convierte en una alternativa económica, natural y efectiva para quienes buscan limpiar el baño sin recurrir a productos químicos fuertes o abrasivos.

Por otro lado, muchas personas eligen esta combinación porque no deja residuos tóxicos y es segura para usar con frecuencia, incluso en baños con poca ventilación.

Aunque depende del uso del baño y del nivel de humedad, los especialistas en limpieza recomiendan aplicar este truco una vez por semana para mantener los azulejos limpios y sin sarro.

En baños con poca ventilación, duchas diarias o acumulación frecuente de humedad, lo ideal es repetirlo cada 4 o 5 días . Este hábito no solo mejora la higiene del ambiente, sino que también ayuda a conservar el brillo de los azulejos y prevenir la acumulación de manchas difíciles a largo plazo.

