Limpiar con un trapo con limón y bicarbonato los azulejos del baño: para qué sirve y cada cuánto hacerlo

Redacción CNM febrero 18, 2026

Limpiar los azulejos del baño suele ser una de las tareas más postergadas en la limpieza del hogar. Sin embargo, con el uso diario, la humedad y los restos de jabón, esas superficies acumulan sarro, manchas y bacterias que pueden afectar tanto la higiene como el aspecto del ambiente.

En este contexto, especialistas en limpieza natural recomiendan un truco casero simple y efectivo: pasar un trapo con limón y bicarbonato sobre los azulejos del baño para mantenerlos limpios, brillantes y libres de olores.

La clave está en la combinación de ambos ingredientes. El limón tiene propiedades desinfectantes , desengrasantes y desodorizantes , mientras que el bicarbonato actúa como un limpiador suave que ayuda a remover suciedad adherida sin dañar las superficies.

Además, el ácido natural del limón ayuda a disolver restos de sarro y marcas de agua , muy comunes en el baño, y deja un aroma fresco que neutraliza los olores a humedad. El bicarbonato, por su parte, potencia la limpieza y contribuye a eliminar bacterias que se acumulan entre las juntas.

Así, esta mezcla se convierte en una alternativa económica, natural y efectiva para quienes buscan limpiar el baño sin recurrir a productos químicos fuertes o abrasivos.

Por otro lado, muchas personas eligen esta combinación porque no deja residuos tóxicos y es segura para usar con frecuencia, incluso en baños con poca ventilación.

Aunque depende del uso del baño y del nivel de humedad, los especialistas en limpieza recomiendan aplicar este truco una vez por semana para mantener los azulejos limpios y sin sarro.

En baños con poca ventilación, duchas diarias o acumulación frecuente de humedad, lo ideal es repetirlo cada 4 o 5 días . Este hábito no solo mejora la higiene del ambiente, sino que también ayuda a conservar el brillo de los azulejos y prevenir la acumulación de manchas difíciles a largo plazo.

