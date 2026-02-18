¿Quién es Florencia Rastelli? La empresaria platense que lucha por su vida tras un accidente en Villa Gesell

El nombre de Florencia Rastelli Mella comenzó a circular con fuerza en las últimas horas tras el grave accidente que sufrió en los médanos de Villa Gesell. La joven, de 33 años, permanece internada en terapia intensiva luego de volcar el UTV en el que viajaba como acompañante el domingo 15 de febrero.





El accidente





Según las primeras pericias, el vehículo todoterreno volcó en la zona norte de los médanos sin intervención de terceros. Como consecuencia del impacto, Florencia salió despedida y quedó atrapada debajo de la estructura del rodado, que dio varios giros antes de detenerse.





Fue asistida de urgencia en el Hospital Municipal de Villa Gesell y, debido a la gravedad de las lesiones, trasladada a la Clínica Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, donde continúa internada en la unidad de cuidados intensivos.





Un cuadro clínico delicado





El último parte médico describe un estado complejo. Presenta politraumatismo grave y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, además de múltiples lesiones cervicales.





Entre los daños constatados figuran fracturas en las apófisis espinosas de vértebras cervicales, lesiones en la carilla articular, compromiso medular, contusión pulmonar y complicaciones respiratorias como neumotórax. Su evolución es seguida minuto a minuto por el equipo médico.





Abogada y emprendedora





Florencia es abogada egresada de la Universidad Católica de La Plata, pero en los últimos años consolidó también un fuerte perfil emprendedor.





Desde hace ocho años lidera Paque & Cocó, una marca de diseño con presencia en redes sociales y una comunidad activa que acompaña su proyecto. Allí no solo es fundadora, sino también la cara visible de la propuesta, combinando su formación profesional con el mundo creativo.





El mensaje que conmovió





Tras conocerse el accidente, en las cuentas oficiales de su marca se difundió un mensaje que generó impacto entre seguidores y amigos:

“Mi hermosa comunidad; hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”.

La frase rápidamente se replicó en redes sociales, donde allegados, clientes y conocidos comenzaron a enviar mensajes de apoyo y cadenas de oración.





Conmoción y expectativa





El caso reavivó el debate sobre la circulación de vehículos todoterreno en zonas de médanos, donde cada temporada se registran accidentes de gravedad. Mientras tanto, en La Plata y en el entorno cercano de Florencia, la preocupación es absoluta.





Familiares y amigos aguardan una evolución favorable, mientras la joven permanece bajo estricta observación médica, luchando por recuperarse de uno de los episodios más dramáticos de esta temporada en la costa atlántica.