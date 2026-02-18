Córdoba: un hombre de 62 años jugaba un partido de fútbol, se descompensó y murió delante de sus amigos

NACIONALES

Un hombre se descompensó mientras jugaba un partido de futbol amateur y murió delante de sus amigos . La víctima, de 62 años, se desplomó repentinamente en medio del encuentro deportivo.

El dramático episodio ocurrió durante la noche de este martes en Jesús María, Córdoba. El personal médico de emergencias que lo atendió confirmó que el jugador sufrió un paro cardiorrespiratorio .

El grupo de amigos había planificado la actividad recreativa para terminar el fin de semana largo de Carnaval. Sin embargo, lo que pretendía ser un encuentro de dispersión, terminó convirtiéndose en tragedia en cuestión de minutos.

En medio del partido disputado en un predio de canchas de césped sintético, el hombre cayó al suelo inconsciente . Inmediatamente, sus compañeros pidieron asistencia médica.

Los profesionales de la salud le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no reaccionó. Finalmente, lo declararon muerto en el lugar .

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce , la Policía llegó mientras el equipo médico estaba asistiendo a la víctima y, tras constatarse la muerte, inició las actuaciones correspondientes .

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que buscará establecer las circunstancias en las que ocurrió el lamentable incidente.

Fuente: TN