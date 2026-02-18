Quién es el sacerdote que casó a una pareja trans en Corrientes y qué le pidieron ahora sus superiores

NACIONALES

El sacerdote que quedó en medio de un escándalo eclesiástico por haber casado a una pareja trans en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en Corrientes, abandonó la provincia por recomendación de sus superiores. El fray Fernando Luis Gómez quedó en el ojo de la tormenta luego que algunos feligreses hicieran llegar sus quejas al Arzobispado de Corrientes por la boda de una militante del colectivo LGBT y su pareja el pasado 28 de enero.

En la parroquia se limitaron a informar que “fray Fernando estará fuera de Corrientes hasta fin de mes ” y que desconocían el inicio de algún expediente por parte del arzobispo José Alfredo Larregain.

Gómez es un sacerdote correntino que pertenece a la orden de los Frailes Menores y retornó a su provincia hace tres años, cuando fue designado al frente de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya. El religioso, que llegó desde Gobernador Galvez, Santa Fe; reemplazó a fray Nelson Saucedo, que fue enviado a una misión pastoral en Guinea Ecuatorial.

A través de un comunicado, el Arzobispado de Corrientes había cargado toda la responsabilidad del casamiento de la militante Solange Ayala (33) e Isaías Díaz Núñez (26) y lo acusó de no haber elevado la documentación presentada por la pareja para iniciar los trámites para el casamiento religioso.

Larregain sostuvo que un enlace matrimonial “requiere el cumplimiento de determinadas condiciones esenciales para su validez y licitud, tal como lo establece el Derecho Canónico y la tradición viva de la lglesia”. Y que “la omisión de estas condiciones no solo desvirtúa el significado profundo del sacramento, sino que también puede generar confusión en la comunidad de los fieles”.

Sostuvo que ante el casamiento de Solange e Isaias “procede conforme a lo dispuesto por el Derecho Canónico actuando de oficio”, dando a entender que desde el Arzobispado anularán el casamiento.

En el tramo final del comunicado, el Arzobispado indicó que existe el compromiso de “una lglesia que acoge, acompaña y camina junto a las personas, siempre en fidelidad al Evangelio, a la doctrina de la lglesia y al orden jurídico que asegura la correcta y fructuosa celebración de los sacramentos”.

Gómez, en tanto, también apeló a un comunicado para fijar su posición. Dio a entender que la pareja cumplió con los requisitos establecidos por la Iglesia pero a su vez adelantó que “se reforzarán los procedimientos de entrevista, preparación y verificación para resguardar la santidad de los sacramentos y evitar confusión en la comunidad”.

Solange e Isaías están en pareja desde hace más de cinco años y en diciembre pasado decidieron iniciar los trámites para pasar por el altar. Ambos ya habían realizado el trámite de cambio de nombre y género en sus respectivos documentos apelando a la Ley de Identidad de Género.

La elección de la parroquia de Nuestras Señora de Pompeya no fue casual, admitió Solange. Sostuvo que “nos dijeron que esa iglesia era bastante abierta a la hora de recibir a la comunidad” y fue por eso que decidieron iniciar los trámites allí. “Lo hicimos como cualquier otra pareja: iniciamos un expediente matrimonial, nos acercamos a hablar con el fray y él nos recibió muy bien”, contó.

Señaló que el religioso les explicó los pasos a seguir “y él mismo fue a hablar con el Arzobispo y nos dijo que no había nada que pueda objetar en contra de poder contraer el matrimonio, porque si hablábamos así, transparentes, biológicamente éramos un varón y una mujer, entonces podíamos ser bendecidos bajo el sacramento del matrimonio”, explicó.

Fuente: Clarín