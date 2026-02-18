A que hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este jueves, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) detalló que se esperan tormentas para este juevs 19 de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

Según indicaron, para la madrugada y mañana de este jueves se espera entre 10 y 40% de probabilidades de tormentas aisladas con una mìnima de 22º.

Por la tarde se prevé cielo mayormente nublado con una máxima de 29º y 10% de probabilidades de lluvia. En la noche habrá cielo algo nublado con 10% de probabilidades de precipitaciones.

Fuente: TN