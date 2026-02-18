Arrancó “el juicio del dolor” contra un ex funcionario entrerriano por cuatro muertes en un choque

NACIONALES

Un ex funcionario de la provincia de Entre Ríos comenzó a ser juzgado este miércoles por la muerte de cuatro hombres , ocurrida en junio del 2024 sobre la ruta 39 cuando manejaba alcoholizado un auto oficial y chocó de frente contra el vehículo en el que viajaban las víctimas, que iban a trabajar.

El debate que tiene como único imputado a Juan Enrique Ruíz Orrico (53) comenzó esta mañana la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay y está dirigido por Darío Crespo, juez de Gualeguay.

Ruíz Orrico, quien al momento del hecho era titular del Instituto Portuario de Entre Ríos bajo la gestión del gobernador Rogerio Frigerio y cuatro veces precandidato a intendente, está acusado del homicidio culposo agravado de Leonardo Almada (29), Axel Rossi (25) y de los hermanos Lucas (26) y Brian Izaguirre (31).

El imputado jamás estuvo detenido por el hecho y llegó al juicio en libertad.

La acusación por parte del Ministerio Público Fiscal la lleva el fiscal Eduardo Santo, quien imputó y llevó a juicio a Ruíz Orrico por el delito de homicidio culposo agravad o, que prevé una pena máxima en expectativa de seis años.

La querella está representada por los abogados Mario Arcusín y Leandro Rosatti (por parte de la madre Rossi). En tanto, la defensa técnica del imputado está a cargo de Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje.

Las audiencias se extenderán el 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, según precisó el portal del Poder Judicial de Entre Ríos.

Por su parte, el abogado Arcusín solicitó que adelantar la declaración de los testigos para que los familiares puedan presentarse entre el viernes y el lunes, como estaba pactado.

El fiscal Santo fue el primero en tomar la palabra para los alegatos de apertura. En una breve pero concreta alocución sostuvo que no existen dudas sobre la autoría del hecho y que no hubiese ocurrido “si Ruíz Orrico hubiese actuado de manera prudente”.

“ Había tomado alcohol y sabía que ese riesgo. Sabía que salir a la ruta conduciendo un vehículo a esas horas, normal y naturalmente genera un riesgo, pero sabía que ese riesgo aumenta exponencialmente luego de ingerir alcohol”, afirmó.

El fiscal consideró que fue un “hecho previsible y evitable que acabó con la vida de cuatro jóvenes trabajadores, deportistas y padre de familias”.

Santo agregó que entre los testigos que van a declarar se encuentran los policías que llegaron primeros al lugar, médicos, peritos y los propios familias de las víctimas.

Arcusín, abogado de tres de las familias, pidió en su alegato de inicio el máximo de seis años de prisión efectiva para Ruíz Orrico.

“Me permito darle un nombre a este juicio, que es el juicio del dolor . Acompañé a varios padres de las víctimas, por ser del mismo pueblo. Compartí con ellos lo que considero lo más importante en este juicio, que es el año y ocho meses de un dolor y llanto continuo”, expresó el letrado.

El abogado sostuvo el imputado “salió a manejar a las cuatro de la mañana sabiendo que había consumido alcohol, por una ruta, habiendo sido precandidato a intendente, ya había criticado el estado de la ruta, es decir que la conocía”.

Rosatti, el otro abogado querellante quien representa a la madre de Rossi, pidió que del juicio salga “una sentencia ejemplificadora".

“El señor Ruíz Orrico obró de manera temeraria . Conocía el peligro de su accionar. Siendo una persona que ocupaba un cargo público esa noche no tomó consecuencia que podía traer su conducta”, expresó.

En tanto, el defensor Lambruschini, si bien no discute la responsabilidad de su cliente, sostuvo que “hay múltiples circunstancias que fueron omitidas o infravaloradas y que podrán ser ponderadas correctamente en el debate”

“Queremos adelantar que, al momento de los alegatos, solicitaremos al tribunal una respuesta racional al conflicto ”, afirmó.

Ruíz Orrico pidió declarar ante el juez Crespo. Se reconoció culpable, pidió perdón y sostuvo que es imposible reparar el daño por más que tuviera las intenciones, jamás le podría devolver la vida a las víctimas.

El imputado habló frente al padre de los hermanos Izaguirre, ya que los otros familiares declararán como testigos en las próximas jornadas.

Brian y Lucas trabajaban en un frigorífico junto a Almada y Rossi. El fin de semana del 20 de junio del 2024 debían ingresar a trabajar a las cinco de la madrugada, por lo que se trasladaron hasta allí en el Chevrolet Corsa del mayor de los hermanos Izaguirre.

En el kilómetro 223 de la ruta nacional 39, en el departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos, los impactó de frente un Volkswagen Passat, el auto oficial conducido por Ruíz Orrico , funcionario de la gestión provincial.

Según las pericias, el hombre dio 1,59 gramos de alcohol en sangre. Si bien no se pudo establecer la velocidad a la que conducía al momento del impacto, el velocímetro de su auto quedó clavado en 150 kilómetros por hora.

Ruíz Orrico es un referente del PRO en Entre Ríos. Fue cuatro veces candidato a intendente de Concepción del Uruguay y al momento del accidente era titular del Instituto Portuario de esa provincia. Tras el hecho renunció a su cargo.

A su vez, el 5 de abril del año pasado envió una carta dirigida a los familiares de los jóvenes muertos en el hecho.

En esa misiva, el acusado "pidió perdón", reconoció haber sido "la persona que provocó el accidente" y describió: “Lo ocurrido es irreparable”.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín