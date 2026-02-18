Juicio por Kim Gómez: la madre revivió todo el horror del caso al declarar en la primera audiencia

NACIONALES

Con varias interrupciones provocadas por la angustia y la tristeza, Florencia Barboza declaró en el juicio por el asesinato de su hija Kim Gómez (8) , cometido hace casi un año después de un intento de robo. El debate se lleva a cabo a puerta cerradas en los tribunales del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata, donde la mujer brindó un relato conmovedor: tuvo que revivir los momentos de horror, cuando dos adolescentes abordaron su auto en la esquina de 25 y 72, cerca de Altos de San Lorenzo, y se llevaron el vehículo con la nena sentada en el asiento trasero.

A ella la tiraron al asfalto en plena avenida y desde allí vio cómo se llevaban en Fiat Palio rojo de tres puertas. Según se pudo reconstruir, los asaltantes intentaron sacar a la nena, pero quedó sujetada del cinturón de seguridad y fue arrastrada casi 15 cuadras. Murió por los golpes.

Florencia venía de realizar compras en un autoservicio de la zona y de retirar a la menor de su clase de gimnasia. Según pudo averiguar Clarín , la mamá de la víctima tuvo varios quiebres emocionales durante su declaración, que fue el centro de la primera audiencia del juicio que se extenderá por ocho jornadas consecutivas.

El procedimiento que prevé el Código de Responsabilidad Juvenil establece que estas acciones deben ser a puertas cerradas. Hubo un gran hermetismo entre los abogados y los funcionarios judiciales que llevan adelante el proceso. Se desconoce el listado de testigos aunque se sabe que estarán oficiales policiales que intervinieron en el caso, familiares y amigos del entorno de Kim.

El debate se desarrolla en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, con sede en 7 y 524 de Tolosa e integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcerano. Y si se cumple con las previsiones, el veredicto se conocería antes de que finalice febrero.

El acusado hoy tiene 18 años, pero al momento del crimen tenía 17. Le imputan el delito de homicidio en ocasión de robo y cuenta con la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

Barboza contó los detalles de lo ocurrido en el atardecer del 25 de febrero de 2025. La mujer ya había advertido la presencia de otro sospechoso más chico, pero admitió que no logró verle el rostro. Se trata de un adolescente que tenía 14 años y que también está involucrado en esta causa. Este chico permanece alojado en un instituto de menores , con restricciones para su libertad.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho que hizo la testigo, después de bajarla del auto, los ladrones escaparon sin advertir –o sin importarles– que la nena seguía dentro. Durante la huida, Kim –quien habrían intentado bajarse o la empujaron del auto durante la huida– quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, y fue arrastrada varias cuadras por el asfalto. Las heridas sufridas resultaron fatales.

Ante del arranque del juicio, Marcos Gómez, el padre de Kim, dijo que la familia buscará Justicia "siendo la voz de la nena". Pidió que “todo esto sirva para algo” y aseguró que seguirá comprometido con temas vinculados a la seguridad y a la adolescencia. De hecho, estuvo como expositor en Diputados, donde se aprobó una reforma en el Fuero Penal Juvenil y se definió los 14 años como edad para ser considerado imputado.

También forma parte de un programa del Ministerio de Seguridad para recuperar menores en situación de conflicto con la ley. “No podemos permitir que vuelvan a la calle sin herramientas para incorporarse a la sociedad”, fue uno de los planteos.

Para el padre se trata de un “caso cerrado” y la sanción para los responsables debe ser “ejemplificadora", y remarcó: "Queremos que el caso de mi hija marque un antes y un después”.

En tanto, la acusación sostiene que están presentes todos los extremos para sostener la imputación de homicidio en ocasión de robo. La identificación del autor, los testimonios, las pericias, los testigos del hecho.

Por su parte, la defensa del imputado planteó una teoría diferente: que el adolescente no advirtió que la nena había quedado enganchada al vehículo y nunca tuvo intención de provocarle la muerte a Kim. Según esa postura, el acusado no vio a la menor durante la huida y el desenlace fue producto de una situación trágica no buscada. Además, Ponzinibio señaló que el joven se entregó a la Justicia, lo que permitió llegar a juicio.

Fuente: Clarín