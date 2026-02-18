Quedó en libertad Pablo Cuchán, el hombre que descuartizó y quemó en la parrilla a su novia de 15 años

NACIONALES

Pablo Víctor Cuchán , el femicida conocido por asesinar a su novia Luciana Moretti , descuartizarla y quemar su cuerpo en una parrilla en octubre de 2004 en Ingeniero White , recuperó la libertad este martes tras un pedido de prescripción realizado por la defensa. La falta de firmeza de la sentencia fue decisiva para la resolución judicial.

El 14 de febrero de 2024 Cuchán fue condenado a tres años de prisión en una nueva causa por lesiones leves agravadas y amenazas contra otra expareja y se encontraba preso en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra.

Aunque esa sentencia fue confirmada por la Cámara Penal bahiense en julio de 2025 , la defensa presentó recursos extraordinarios que todavía no fueron resueltos por la Suprema Corte bonaerense.

Es en ese contexto que el planteo de prescripción logró avanzar pese a la oposición de la fiscalía.

El viernes pasado, el abogado de Cuchán, Maximiliano De Mira , planteó la prescripción de la acción penal, basándose en que los delitos atribuidos no superan los dos años de pena cada uno y que ese plazo ya había transcurrido sin que el fallo quedara firme .

La fiscalía se opuso, pero el juez en lo Correccional N° 1, Gabriel Giuliani , finalmente hizo lugar al pedido y ordenó la libertad del condenado.

En su resolución, el magistrado también aclaró que “no se encuentra acreditado en este proceso que el imputado haya cometido con posterioridad otro delito , lo que operaría como acto interruptivo”.

Mientras tanto, la Justicia en lo Civil de Bahía Blanca condenó días atrás a Cuchán a pagar una indemnización de 276.889.000 pesos a la familia de Luciana Moretti, la adolescente de 15 años asesinada por Cuchán hace más de dos décadas.

El fallo, dictado por el juez en lo Civil y Comercial N° 2, Juan Carlos Tufari, impuso el pago por daño moral, psíquico y material, además de la pérdida de chance y distintos gastos. Sin embargo, la sentencia todavía no está firme y podría ser apelada por la defensa ante la Cámara del fuero.

Por el crimen de Moretti, Cuchán cumplió una condena de 17 años de prisión.

Luciana Moretti tenía 15 años cuando Cuchán la asesinó, la descuartizó y después intentó deshacerse de la evidencia quemando su cuerpo en una parrilla que tenía en la casa donde vivía con sus padres en la localidad bahiense de Ingeniero White.

“Además, encontraron una lata de helados donde había un mechón de cabello (que luego se determinó que era de Luciana), un rosario y un aro de corpiño , guardados como si fueran un trofeo de guerra ”, precisó oportunamente a TN Viviana Lozano, la abogada que representó a la familia Moretti.

Y añadió: “Con el luminol se pudo determinar el lugar donde se produjo la muerte y descuartizamiento de la víctima....la había descuartizado utilizando tres cuchillas” .

Con todas las pruebas en contra, Cuchán se mantuvo firme hasta el juicio que se hizo tres años después en su versión de que la víctima había muerto por una supuesta sobredosis .

Dijo que se asustó, pero negó haber descuartizado a su novia. En cambio, reconoció que había llevado su cuerpo a la parrilla, lo roció con 20 litros de solvente , le puso diez bolsas de leña encima y lo encendió.

“ No veía salida . En el apuro, en el arrebato, la vi recostada sobre la cama y con la lengua dada vuelta”, explicó Cuchán desde el banquillo de los acusados. Y confesó: “ Luciana ya no era Luciana y el cuerpo estaba sumamente pesado. En ese momento agarré las bolsas de leña, el solvente y prendí fuego todo”.

La Justicia lo condenó en primera instancia a 18 años de prisión. Después, en Casación, le redujeron la pena a 17 años.

En 2016 recibió la libertad condicional por “comportamiento ejemplar”, pero volvió a la cárcel para completar la pena a mediados de 2019, tras ser denunciado por violencia de género en Monte Hermoso.

El 24 de octubre de 2021 , salió libre de la Unidad Penal 19 de Saavedra donde se encontraba alojado, pero volvió a quedar entre rejas tras la denuncia de otra expareja por lesiones y amenazas.

Fuente: TN