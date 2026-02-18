La desgarradora despedida a la joven que murió tras descompensarse en el desfile del Carnaval de Lincoln

NACIONALES

Luego de que se conociera la triste noticia de la muerte de María Agustina Silva , la joven comparsera que se descompensó en medio de los Carvales de Lincoln, su familia la despidió con conmovedores mensajes.

A través de las redes sociales, Lucho Silva , primo de la chica, expresó: “Decime que es una pesadilla nada más , por qué te me fuiste prima. Nos dejás con un vacío tan grande" .

“Dale fuerza a los tíos, primos, primas, papá, mamá, hermanas. Te voy a llevar siempre en mi corazón", agregó en el desgarrador comunicado.

En esa misma publicación, señaló: “Agus, sé que el abuelo Pedrito y la abuela Pirolo te van a cuidar mucho. No sabés el dolor que tengo, te mando muchos, muchos besos al cielo. Te amamos mucho, mucho”.

La publicación se viralizó entre vecinos y participantes del carnaval, quienes se volcaron a las redes para acompañar a la familia en este momento de profunda tristeza.

También desde la Municipalidad de Lincoln expresaron su profundo pesar y acompañamiento a la familia de María Agustina, en especial a su padre, Carlos Silva , empleado municipal y referente cercano de la joven.

Desde la comparsa Nuevo Imperio enviaron un mensaje de despedida: “Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil, enviándoles nuestro respeto y un abrazo sincero”.

El domingo a la noche, el locutor oficial del Carnaval expresó por los altoparlantes, mientras comenzaba el desfile: “Es un momento de homenaje, María Agustina Silva, por siempre en nuestros corazones”.

“El Carnaval Artesanal de Lincoln y sus hacedores y artesanos rinden homenaje a Agustina Silva con este sentido recuerdo. Siempre te recordaremos con tu alegría, pasión y sentimiento por el Carnaval Artesanal ”, agregó el locutor, cuya voz fue tapada por el sentido aplauso del público.

Según contaron sus familiares, la joven había sido operada del corazón , pero sus últimos chequeos médicos estaban en perfecto estado.

“Ella fue operada del corazón, pero cuando fue al médico por los chequeos, salieron bien. Ella entró el sábado a bailar en buen estado de salud ”, afirmaron.

Comenzó a sentirse mal al inicio del recorrido del carnaval, fue asistida de inmediato por personal médico, pero no logró recuperarse .

Fuente: TN