Quedan cuatro días hábiles para cumplir con un trámite clave antes del comienzo de clases en la Ciudad

Ante el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud de la Nación recordó la importancia de que los niños tengan sus esquemas de vacunación al día . “El regreso a las aulas implica un aumento de la interacción y del contacto con un mayor número de personas, incrementando así la exposición a enfermedades transmisibles ”, explicaron las fuentes oficiales.

La advertencia ocurre luego de que las tasas de vacunación cayeran ostensiblemente en el último tiempo, con un déficit llamativo sobre todo en los niños en edad escolar, un problema que fue informado oportunamente por Clarín .

En la Ciudad de Buenos Aires quedan cuatro días hábiles para cumplir con este trámite si se quiere estar al día antes del inicio del ciclo lectivo , que será el próximo miércoles 25 de febrero . En la Provincia de Buenos Aires hay un margen algo mayor, ya que el inicio escolar será el 2 de marzo. El Calendario Nacional de Vacunación establece la aplicación de dosis específicas a los 5 y 11 años para consolidar la inmunidad adquirida durante los primeros años de vida.

Este año, a los niños nacidos en 2021 , que cumplen 5 años en 2026, les corresponde aplicar la segunda dosis de la vacuna Triple Bacteriana Celular contra la difteria, el tétanos y la coqueluche ; la segunda dosis de la Triple Viral (SRP) para prevenir sarampión , rubéola y paperas , la dosis de refuerzo contra la varicela; y una dosis de refuerzo de la vacuna IPV contra la poliomielitis .

En cuanto a los niños nacidos en 2015, que cumplen 11 años este año, les corresponde la aplicación de la Triple Bacteriana Acelular, la vacuna Antimeningocócica en dosis única y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) . También se indica aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes residan en zonas de riesgo. “Estas inmunizaciones forman parte de una estrategia integral orientada a disminuir complicaciones, hospitalizaciones y secuelas a largo plazo”, explicaron las fuentes.

Además es importante que todo el personal educativo revise y complete sus esquemas de vacunación. En este sentido, la cartera sanitaria nacional recordó que “todas las vacunas de Calendario son seguras, fueron probadas científicamente y se pueden aplicar en cualquier centro de salud sin necesidad de orden médica. Sostener esquemas completos no solo reduce la probabilidad de brotes y formas graves de las enfermedades, sino que también contribuye a que los servicios de salud funcionen de manera eficiente y sin sobrecargas evitables”.

