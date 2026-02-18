Comienza la entrega gratuita de semillas para la huerta otoño invierno

MADARIAGA





Este sábado en el Mercado de la Estación iniciará la entrega de semillas para la huerta de otoño invierno: en una primera etapa se va a entregar rúcula, acelga, rabanito, perejil y lechuga y, más adelante se hará una segunda entrega con otras especies.







Desde la Secretaría de Producción aclararon que es importante aprovechar estas temperaturas para lograr buenos nacimientos de las plantas y que llegado el otoño ya estén grandes y productivas.





Además informaron que se van a estar tomando turnos para el servicio de preparación de la tierra de la huerta con el rotocultivador, otro servicio que hace más de cuatro años que brinda el municipio.





Por último brindaron algunas recomendaciones al momento de iniciar la tarea de la siembra:

1) Suelo suelto, libre de malezas y piedras

2) Profundidad de siembra no mayor a dos veces el tamaño de la semilla

3) Riego abundante luego de la siembra, evitando el sellado del suelo