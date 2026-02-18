MADARIAGA: Jubilado denunció millonaria estafa tras falsa promoción de TelePase en redes sociales

MADARIAGA





Un hombre de 61 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de acceder a una supuesta promoción de TelePase que ofrecía un 50% de descuento para jubilados a través de redes sociales.





Según consta en la denuncia, el hecho se originó el martes 17 de febrero, cuando el damnificado vio una publicación en Facebook donde promocionaban el beneficio. Al ingresar al aviso, recibió un enlace vía WhatsApp y posteriormente una llamada telefónica de una persona que se presentó como operador de TelePase.





De acuerdo a su relato, el supuesto operador —quien tenía acento cordobés— le solicitó datos personales y bancarios con el argumento de gestionar el descuento. Tras la comunicación, el hombre verificó su cuenta y constató la sustracción de aproximadamente 2.000.000 de pesos.





Ante la situación, se dirigió a su entidad bancaria, el Banco de la Nación Argentina, donde le facilitaron los movimientos de su cuenta. Allí se detalló que las transferencias habían sido dirigidas a una cuenta a nombre de un tercero desconocido para la víctima.





El damnificado aseguró no conocer a la persona destinataria de los fondos y formalizó la denuncia para que se investigue el hecho y se determinen responsabilidades.





El caso se suma a la creciente modalidad de estafas virtuales mediante promociones falsas en redes sociales y llamados telefónicos, que apuntan especialmente a jubilados y adultos mayores.