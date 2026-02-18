¿Cómo funcionarán los supermercados durante el paro nacional de la CGT?

NACIONALES

La CGT anunció un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero, día en que la Cámara de Diputados tratará la reforma laboral. El transporte público se sumará a la medida , por lo que colectivos, trenes y subtes se verán afectados, lo que también impactará en el funcionamiento de comercios y supermercados .

En el caso de los supermercados y comercios, la situación será dispar. Si bien el sindicato de Empleados de Comercio avala la medida de fuerza, la apertura de los locales dependerá de la decisión de cada empresa y de la posibilidad real de que los trabajadores puedan presentarse a cumplir sus tareas ante la falta de transporte público.

Algunas cadenas podrían abrir con horarios reducidos o con personal limitado , mientras que otros supermercados podrían permanecer cerrados durante toda la jornada, en especial en zonas donde el traslado de los empleados resulte más complejo.

Algo similar ocurrirá con los restaurantes, bares y locales gastronómicos. Aunque el gremio del sector acompaña el paro, muchos establecimientos evaluarán caso por caso si abren o no sus puertas , según la disponibilidad de personal y el movimiento esperado de clientes durante la jornada.

En general, se espera una actividad reducida , sobre todo en los turnos diurnos y en áreas que dependen fuertemente del transporte público.

El paro general de 24 horas convocado por la CGT contará con la adhesión de sindicatos estratégicos, lo que garantiza un impacto significativo en el transporte, los servicios y la actividad laboral en todo el país.

La paralización del transporte será casi total debido a la adhesión de los principales gremios del sector:

También se suman sindicatos de peso en la industria y los servicios:

La medida de fuerza afectará además a áreas clave del sector público:

Con este nivel de adhesión, el paro general impactará principalmente en:

La CGT apunta así a una paralización amplia durante 24 horas, en rechazo al avance de la reforma laboral que se debate en el Congreso.

Fuente: TN