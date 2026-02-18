Tiroteo y persecución en Batán: dos hombres le dispararon a la Policía para evitar un control de tránsito

ZONALES

Dos hombres a bordo de una moto dispararon a la Policía para evitar un control de tránsito en el Parque Industrial Batán, cerca de Mar del Plata .

El hecho desató una persecución que terminó con un hombre de 32 años detenido y el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros.

Todo comenzó cuando personal de las comisarías octava, undécima y el Comando de Patrullas intentó identificar a los ocupantes de una moto durante un control de rutina.

Según informó 0223 , lejos de acatar la orden, los sospechosos efectuaron varias detonaciones con un arma de fuego tipo escopeta contra los efectivos, que lograron resguardarse y no sufrieron heridas.

Tras el ataque, los agresores escaparon a toda velocidad, lo que motivó un operativo cerrojo en la zona. La persecución se extendió hasta las inmediaciones de Azurduy al 1200, donde uno de los sospechosos descendió del rodado e ingresó a una vivienda.

En una rápida intervención, la Policía aprehendió al hombre en situación de flagrancia . Durante la requisa, le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y 9 municiones. Su cómplice, en cambio, logró escapar y por el momento permanece prófugo.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro avaló el procedimiento y dispuso la notificación de causa por abuso de arma y portación ilegal de arma de guerra. El detenido, cuyos datos personales no trascendieron, quedó alojado en la Unidad Penal N.° 44 de Batán y será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Fuente: TN