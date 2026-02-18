Poner papel de diario debajo de la tabla de picar: para qué sirve y cuándo usarlo

En la cocina , los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Uno de los trucos más simples —y menos conocidos— es colocar papel de diario debajo de la tabla de picar antes de empezar a cortar. Aunque parezca algo menor, puede aportar más seguridad, estabilidad y limpieza durante la preparación de los alimentos.

La principal función del papel es evitar que la tabla se deslice sobre la mesada, algo que suele ocurrir especialmente cuando la superficie es lisa o está apenas húmeda.

El papel de diario actúa como una base antideslizante casera . Al generar fricción entre la tabla y la mesada, ayuda a que quede firme mientras cortás verduras, carnes o frutas.

Esto no solo mejora la comodidad, sino que también reduce el riesgo de accidentes , ya que una tabla inestable puede provocar cortes involuntarios.

Además, el papel cumple otras funciones prácticas:

Para que funcione bien, es importante colocarlo de manera adecuada:

Si se busca mayor adherencia, se puede humedecer ligeramente el papel , lo que aumenta la fricción y evita que se mueva.

Fuente: TN