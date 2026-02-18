Platón, filósofo: “La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco”

En un mundo donde los “me gusta” se multiplican en posteos de Instagram y las declaraciones de amor parecen competir por likes, las palabras de Platón suenan más actuales que nunca. El filósofo griego, uno de los grandes pilares del pensamiento occidental, dejó una reflexión que atraviesa los siglos: “La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco”.

Para el discípulo de Sócrates, el amor auténtico no se grita ni se exhibe . Se vive en el silencio de los hechos y en la profundidad del alma. Platón advertía que el verdadero sentimiento no necesita grandes discursos ni promesas vacías : cuando una emoción es realmente profunda, desborda la capacidad del lenguaje.

En la mirada de Platón, el amor —o Eros — es una fuerza poderosa que impulsa al ser humano hacia la belleza y la verdad. Pero también es un terreno donde la elocuencia puede ser una trampa. “A menudo, quien se deshace en halagos y promesas interminables está usando la palabra para llenar un vacío de sentimiento real” , advertía el sabio de Atenas.

La idea detrás de su famosa frase es simple pero contundente: cuando el sentimiento es verdadero, las palabras se quedan cortas . Por eso, el hombre que realmente ama prefiere demostrar con su presencia y sus actos lo que su lengua no alcanza a explicar.

Si Platón pudiera ver hoy la catarata de “me gusta” en redes sociales, probablemente se reafirmaría en su teoría. Para él, el amor es una conexión de almas, un reconocimiento mutuo que no necesita validación externa.

El silencio al que se refiere el filósofo no es desinterés , sino todo lo contrario: es plenitud . Cuando existe una sintonía real entre dos personas, las palabras sobran. Es en los pequeños gestos cotidianos, en la mirada cómplice o en el apoyo incondicional donde se esconde la declaración más valiente.

Al final, como enseñó este genio de la Grecia clásica, el amor más puro es aquel que se siente tan fuerte en el pecho que, simplemente, no cabe en una frase . En tiempos de ruido y exhibicionismo, la filosofía de Platón invita a volver a lo esencial: menos palabras y más presencia.

Fuente: TN