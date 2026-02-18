El objeto que hay que colocar cerca de la puerta de entrada para atraer el dinero, según el Feng Shui

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen directamente en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de esta filosofía, los objetos de uso cotidiano ocupan un lugar clave, ya que concentran movimiento energético constante. Uno de ellos es la planta ubicada cerca de la puerta de entrada , que no solo cumple una función decorativa, sino que también tiene un fuerte valor simbólico dentro del hogar.

A las plantas se les atribuyen propiedades relacionadas con el crecimiento, la vitalidad y la expansión, aunque es fundamental respetar ciertas ubicaciones y cuidados para que su energía sea favorable en la vida cotidiana.

Para potenciar la energía positiva y favorecer la riqueza en el hogar, el Feng Shui recomienda prestar atención a qué planta se coloca cerca del ingreso y cómo se la mantiene :

El Feng Shui desaconseja ubicar plantas secas, artificiales o en mal estado cerca de la puerta de entrada, así como colocarlas directamente en el suelo o en lugares oscuros, ya que esto puede estancar la energía y afectar el flujo de la prosperidad.

Bien ubicada, una planta cerca de la puerta de entrada no solo embellece el hogar, sino que también puede transformarse en un símbolo energético que ayude a atraer el dinero, armonizar el ambiente y favorecer la llegada de nuevas oportunidades, siempre siguiendo las recomendaciones del Feng Shui.

Fuente: TN