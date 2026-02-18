Nuevo revés judicial para Pablo Laurta: ahora lo acusan de tener pornografía infantil

NACIONALES

Una semana después de que Pablo Daniel Rodríguez Laurta (39) gritara ante las cámaras de televisión que todo lo que hizo fue para salvar a su hijo de una red de trata, un fiscal cordobés agravó los cargos que ya pesan sobre él y lo imputó por tenencia de pornografía infantil .

Laurta está preso desde el 12 de octubre de 2025. En la mañana de ese día, en medio de un fuerte operativo coordinado por fuerzas policiales de Córdoba y Entre Ríos, fue interceptado y detenido en un hotel de Gualeguaychú donde estaba alojado junto a su hijo de 5 años.

El día anterior había escapado con el niño desde Córdoba en un taxi, unas horas después de matar a sangre fría a su expareja Luna Giardina (26) y a Mariel Zamudio (54), madre de la joven, en la casa en la que vivían en el barrio Villa Serrana de esa capital.

Laurta es uruguayo y había entrado al país en una embarcación con la que atravesó el río Uruguay para evitar el paso por Migraciones, ya que había un pedido de captura en su contra por hechos de violencia previos contra su ex pareja en Córdoba.

En Concordia contrató al remisero Martín Palacio (52), a quien asesinó y descuartizó para seguir su raid criminal en el Toyota Corolla que este conducía y terminó incendiando en el ingreso al barrio donde se produjo el doble femicidio.

Desde octubre de 2025, Laurta está alojado en el penal de Cruz del Eje, en el norte cordobés.

La semana pasada fue trasladado desde Córdoba a los Tribunales de Entre Ríos donde, al ser interpelado por los periodistas que esperaban su paso en los pasillos, pidió disculpas a la familia del remisero , pero siguió con el tono acusador hacia las dos mujeres que mató en Córdoba: “ La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”. Y agregó: “Quiero que se investigue, por favor, lo que pasó con mi hijo; sobre lo mío, espero que siga el curso de la Justicia y se sepa la verdad”.

En realidad, lo que los peritos tecnológicos encontraron al abrir su celular fue una gran cantidad de material pornográfico en el que aparecen menores de edad.

En función de dichos elementos, este miércoles, el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, Juan Ávila Echenique, dio a conocer la imputación contra Laurta por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Una fuente judicial señaló que cuando se logró abrir el teléfono fue impactante lo que hallaron los peritos.

En diciembre pasado, el fiscal Gerardo Reyes elevó a juicio la causa en la que Laurta está imputado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre. En ese expediente lo acusan de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por violencia de género , además de violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

Ahora, resta esperar que se fije una fecha para la realización del del que será con jurados populares.

Esta nueva imputación le agrega nuevos cargos por los que tendrá que responder ante un tribunal técnico y ciudadanos de a pie que deberán decidir si es o no culpable.

Fuente: Clarín