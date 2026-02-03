Pidió un auto por aplicación, se quedó sin señal en el celular para pagar 4.600 pesos y el chofe lo atacó y lo dejó con parálisis: No puede trabajar

NACIONALES





Pasaron dos meses del brutal ataque de un chofer de Didi a Martín Morales en barrio Alto Alberdi de Córdoba y el hombre habló por primera vez. El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2025 y le cambió la vida para siempre.

En diálogo con Arriba Córdoba, Morales relató que volvía de comprar zapatillas para sus hijos cuando pidió el viaje. Al llegar a su casa, intentó pagar por transferencia, pero la operación no se concretaba. “Tenía que pagar 4.600 pesos. Le dije que me diera un segundo para bajar a buscar plata y pasó todo. No recuerdo el golpe”, contó.

“Me desperté en el hospital”

Según reconstruyó a partir del relato de su entorno, el chofer se habría puesto agresivo y lo atacó por la espalda. “Mi vecino me dijo que me pegó en la nuca con una cuerda. Yo no me acuerdo de nada”, explicó. Tras el ataque, perdió el conocimiento y despertó días después internado.

Los médicos debieron intervenir de urgencia. “Se me estaba inflamando el cerebro y tuvieron que hacerme un salvataje. Me quedó una parálisis en el lado derecho, en la pierna y el brazo”, detalló. Desde entonces, no pudo volver a trabajar ni llevar adelante su vida cotidiana.

Secuelas y una vida que cambió

Antes del ataque, Morales se dedicaba a trabajos de construcción y mantenimiento. Hoy depende de la ayuda de su familia. “Ahora no hago nada prácticamente. Me cambió la vida para bañarme, para cocinarle a mis hijos. Vivo en la casa de mi hermana, no puedo ni salir a comprar”, expresó con angustia. También contó que le cuesta hablar y escribir.

Su abogado, Gabriel Ferreyra, confirmó que el conductor continúa detenido. “La fiscalía pidió la prisión preventiva. Hoy está imputado por lesiones graves, pero vamos a solicitar que se agrave a intento de homicidio, además de lesiones leves por la presencia de los menores”, sostuvo. También aclaró que el acusado no tenía antecedentes ni estaba alcoholizado ni drogado al momento del ataque.



