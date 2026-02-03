Brutal pelea en un museo de Mar del Plata: se cruzó a su ex con su nuevo novio y se agarraron a trompadas

Momentos de máxima tensión se vivieron este fin de semana en un museo de Mar del Plata cuando dos hombres se agarraron a trompadas.

Según trascendió, uno de ellos se cruzó a su exnovia con su nueva pareja, lo que derivó en una acalorada discusión que terminó con agresiones físicas.

Todo pasó este domingo en el hall principal del Museo MAR , ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara, ante la atenta mirada de los visitantes.

Una de las personas que estaba en el museo registró el momento con su celular y el video se viralizó en redes sociales .

En las imágenes se observa a los involucrados agrediéndose mientras algunas personas intentan intervenir para separarlos.

La persona que filmó el momento relató al portal marplatense 0223 que la pelea comenzó cuando un hombre se cruzó con su exnovia acompañada de su actual pareja .

Según informó el citado medio, el personal del museo provincial reveló que la situación se controló rápidamente luego de la intervención del personal de seguridad del lugar.

Después del altercado, el museo continuó funcionando con normalidad .

Fuente: TN