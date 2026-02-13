Pablo Olmedo, veterinario: “Dormir con tu perro o con tu gato puede afectar a tu salud”

El veterinario Pablo Olmedo , que comparte videos en sus redes sociales asociados a su profesión, reveló los riesgos y beneficios de dormir con tu perro o gato . Dejarlos subir a la cama se volvió cada vez más normal en las casas.

Según el español, y varios estudios científicos que respaldan sus afirmaciones, esto podría afectar tu salud de una forma positiva, aunque hay que tener varias cosas en consideración si va a ser algo regular.

La tradición de dejar dormir a las mascotas en la cama se ha vuelto bastante más popular y común en el último tiempo, sobre todo para personas que viven solos . El cariño por el gato o el perro lleva a romper esas barreras y establecer una mayor cercanía.

Aunque hay detractores de esta actitud, que se basan en la higiene para la negativa a su mascota, los defensores establecen que esto da igual y se refugian en la comodidad del animal y en la satisfacción de su dueño al tener compañía.

Según el veterinario Pablo Olmedo, que se basa en ciertos estudios científicos para dar sus afirmaciones, el ser humano libera oxitocina mientras duerme con su mascota, que es la hormona asociada al bienestar.

Además, se reducen los niveles de cortisol , por lo que el estrés y la ansiedad bajan, permitiendo conciliar mejor el sueño. También ayuda a establecer un mejor vínculo emocional y afectivo con el perro o gato.

El sentimiento de acompañamiento es fuerte, sobre todo para personas que conviven constantemente con la soledad , por más que no sea un vínculo con otro humano. Emparejado a esto, habrá una sensación de seguridad por las noches, para ambas partes.

Los estudios relacionados a este tema demostraron que muchas personas se despiertan de mejor humor cuando duermen por las noches con sus perros o gatos. Incluso, en algunos lugares del mundo, es muy común utilizar animales para ciertas terapias para pacientes que enfrentan el diagnóstico de depresión.

Aunque son destacados los beneficios de dormir con una mascota en la cama, no todo es color de rosas, ya que también hay varios riesgos que se pueden correr por realizar esto frecuentemente, tanto de rutina como de salud.

El primero es evidente y es que dormir con un perro o gato puede alterar el descanso para el ser humano, porque las mascotas suelen moverse, roncar o despertarse a mitad de la noche, pudiendo molestar el sueño de su dueño.

Además, muchas veces eligen lugares extraños dentro de la cama para posicionarse, lo que puede resultar incómodo, e incluso se adaptan a rutinas específicas , como despertarse a ciertas horas, y cualquier cambio puede llevar a un efecto negativo para el descanso.

Por otro lado, están los riesgos en la salud , ya que los animales pueden cargar parásitos, bacterias o alérgenos, sobre todo si no están vacunados o desparasitados. Esto hace casi obligatoria la constante atención de un veterinario para evitar problemas sanitarios.

Aun siendo dueños responsables que atienden constantemente al animal, lo que recomiendan los expertos es el lavado constante de la ropa de cama, además de bañar y cepillar al perro o gato con frecuencia.

Sabiendo los riesgos y beneficios de dormir con una mascota en la cama, cada uno tomará la decisión que mejor crea conveniente. Cabe destacar que estos son hábitos que se crean desde la permisividad del humano , por lo que una vez empezado es difícil volver atrás. Una solución puede ser que el perro o gato tenga su propia cama cerca de la del humano pero individual.

