No es por decoración: por qué las galletitas tienen agujeros

NACIONALES

Las comemos desde la infancia y forman parte de picadas, desayunos y meriendas. Sin embargo, pocas personas se preguntan por qué las galletitas tipo crackers tienen pequeños agujeros en la superficie .

Aunque parezca un recurso estético —e incluso hubo marcas que se promocionaban como “la de los 23 agujeritos”—, la verdadera razón es técnica y está directamente relacionada con el proceso de cocción .

Los agujeros permiten que el vapor generado durante el horneado pueda salir de la masa.

Cuando una galletita entra al horno, el calor provoca la evaporación de la humedad interna. Si esa humedad no tiene por dónde escapar, la masa:

Las perforaciones funcionan como vías de escape del vapor , lo que garantiza que la galletita quede fina, seca y crocante .

En la producción industrial, los agujeros se realizan con moldes que perforan la masa de manera uniforme y simétrica .

En cambio, si preparás crackers caseras, alcanza con pinchar la masa con un tenedor antes de llevarla al horno. No importa que no queden perfectas: lo importante es que el vapor pueda liberarse.

Sin esos pequeños agujeros, las galletitas no tendrían la textura que las caracteriza. No serían planas ni crujientes, y su estructura cambiaría por completo.

Fuente: TN