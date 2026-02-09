Motos por encargo y robos en autopistas: cayó una megabanda de motochorros acusada de 140 casos en Ciudad y el GBA

Fue después de un robo que descubrieron la logística de la organización. Hace un año detuvieron a dos personas que habían robado una moto amenazando con armas a su dueño. Los atraparon luego de una persecución en el Puente Alsina y recuperaron lo robado. Pero lo más importante, supieron después, era el celular . Es que fue la punta del ovillo para investigar a una organización delictivia dedicada al robo de motos entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

En junio ya habían realizado otro operativo con 27 detenciones pero la banda continuó operando . Entre los hechos que se les adjudican está el robo a un motociclista el 30 de diciembre en la Autopista Riccheri en la que seis motochorros asaltaron a Guillermo , de 63 años, en medio de la autopista.

La víctima, que filmaba su recorrido, registró el violento ataque que se viralizó rápidamente.

Lo cierto es que, según fuentes de la Policía de la Ciudad, este fin de semana se realizaron 65 allanamientos por orden del juez de Menores Carlos Cociancich y detuvieron a 26 personas, entre ellos dos menores de edad . Además secuestraron 20 motos, cuatro autos, dos camionetas, autopartes (cuadros de moto, tableros y amortiguadores), chasis, patentes y cascos. Usaban "aguantaderos" para esconderse y un "lavadero de autos" que usaban como fachada.

Cerca del Puente Alsina, en el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Conurbano, el 19 de febrero de 2025, la Policía de la Ciudad detuvo a Rodrigo Emanuel F. después de robar una moto amenazando al dueño con un arma. En ese momento, parecía una detención más, pero el celular secuestrado fue la punta del ovillo para desbaratar un organización criminal que se dedicaba a robos violentos.

Esa investigación, que quedó en manos de la División de Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33 a cargo de Darío Bonnano, determinó que el detenido no había actuado solo sino que tenía un cómplice. Es que, además de cometer ese robo, minutos antes habían atacado a un Bombero de la Policía de la Ciudad a quien le dispararon en una pierna.

El cómplice había escapado y por eso empezaron a analizarlo tratarlo de dar con él, pero encontraron una organización delictiva que no solo robaba con armas sino que además elegían modelos específicos por encargo para desguazarlas o venderlas en el mercado ilegal . Según confiaron, por las pericias de los teléfonos encontraron conversaciones y fotos, que daban cuenta de pedidos específicos.

La estructura usaba "yugas" para romper la traba del manubrio de los volantes y por robarse las motos en la calle. También armas para amenazar a los conductores y actuaban coordinados definiendo quién manejaba, quién disparaba o cuáles eran las motos usadas para ir a robar o para comercializar de manera ilegal.

"Se identificó en forma fehaciente la participación de al menos 35 personas, de ebtre 18 y 23 años , que operaban armados, principalmente de noche en la Ciudad para esconder el botín en Lomas de Zamora o Lanús y en algunas villas de CABA", explicaron fuentes de la investigación que además advirtió de la "peligrosidad de la organización" y les adjudicaron 140 hechos comprobados bajo la misma modalidad".

La investigación pasó a la División de Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público que en junio de 2025 logró pruebas suficientes para realizar 32 allanamientos simultaneos con 27 detenidos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. En aquel operativo habían secuestrado 20 motos y cinco autos (una camioneta VW Amarok, una Renault Duster, un VW Gol, un Renault Sandero y una Camioneta Nissan), además de autopartes, cinco pistolas, una escopeta, dos rifles, armas tumberas, municiones y 53 celulares.

El análisis de las conversaciones en esos teléfonos permitieron seguir buscando ramificaciones de la organización criminal que, sospechan, todavía tiene algunos integrantes que no fueron indentificados.

Este lunes por la madrugada, según difundieron fuentes oficiales, 800 policías coordinaron los operativos en los que detuvieron a otras 25 personas , entre ellos dos adolescentes. Por eso, la causa cayó en manos del Juzgado Nacional de Menores N° 6, a cargo de Carlos Cociancich.

En un comunicado difundido por el Minsiterio de Seguridad de la Ciudad especificaron que los allanamientos fueron realizados en O´Higgins al 3600 en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, fue hallado un chasis de una moto denunciada como robada en Liniers. En un depósito que tenía el cartel de “lavadero”, en Rucci y General Hornos, en Lanús, fueron incautados seis cascos, varias autopartes y una chapa patente de moto.

En otro punto allanado en Lanús, fue secuestrado un auto Volkswagen Bora y una moto Honda y en Esteban Echeverría secuestraron más autopartes, como un cuadro de moto, un tablero, dos amortiguadores y dos cascos.

Además de los 25 detenidos, en uno de los allanamientos, en Lanús, reside otro presunto integrante de la banda que ya se encontraba detenido en una alcaidía de la Policía de la Ciudad por lo que son 26 los capturados en el marco de la causa.

“Estos son delincuentes que se dedican a robar motos muchas veces a mano armada. Tenemos 140 hechos probados en una investigación que tiene más de un año y hoy llegamos a este buen resultado con las 25 detenciones y con el secuestro de autopartes y motocicletas que han sido robadas recientemente en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el Ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

“La Justicia nos dio una extensión de jurisdicción que nos dio la posibilidad de trabajar directamente en el lugar, como hicimos en otro momento en otra provincia. Con lo secuestrado hoy vamos a seguir trabajando y seguramente en poco tiempo vamos a tener más detenciones relacionadas con este hecho. Al que viene a robar a la Ciudad de Buenos Aires, lo vamos a ir a buscar”, agregó.

Fuente: Clarín