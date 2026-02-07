Misterio en Puerto Madero: hallan un cuerpo flotando en uno de los diques e investigan las causas de la muerte

Una personas fue hallada muerta en la mañana de este sábado flotando en el Dique 2 de Puerto Madero. Se investigan las circunstancias del fallecimiento.

Personal de la Policía de la Ciudad y Prefectura Naval Argentina (PNA) trabajaban esta mañana en la zona de la calle Pierina Dealessi al 1500, en el Dique 2 de Puerto Madero, donde fue encontrada una persona flotando.

Según pudo saber Clarín, las primeras informaciones indicaron que el cuerpo fue visto alrededor de las 11 de este sábado.

Si bien hasta el momento no fue informado el género ni la edad de la persona, se cree que es mayor de edad.

Una vez que el cuerpo sea retirado del agua será trasladado a la morgue judicial para su identificación y establecer los motivos de la muerte.

Se dio intervención a peritos de la Unidad Criminalísta de la Policía de la Ciudad para determinar las circunstancias y causales del fallecimiento.

Fuente: Clarín