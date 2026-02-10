Mezclar agua, limón y canela: para qué sirve y por qué recomiendan usarlo en la cocina

La comida frita puede resultar más deliciosa que aquella que se prepara al horno. Las milanesas, pescado, o papas fritas, vienen con un sabor único ideal para el permitido de la semana. Sin embargo, uno de los mayores problemas es el olor que deja la fritura en la cocina .

Si bien algunas personas lo disfrutan, lo cierto es que puede resultar bastante intenso y difícil de quitar. Aunque en las últimas semanas en las redes sociales recomiendan usar una mezcla de agua, limón y canela para solucionar este problema .

Estos tres ingredientes, preparados de una forma específica, pueden funcionar como un poderoso aromatizante que promete quitar el olor a frito de la cocina en cuestión de minutos. Lo que antes llevaba horas y esfuerzo, ventilando y limpiando, ahora será posible con un simple paso a paso.

Aunque las preparaciones fritas no son las comidas más saludables, lo cierto es que muchas personas se dan ese gusto de vez en cuando. Aunque muchas otras prefieren evitarlas justamente por el olor que deja en la cocina.

La idea con este truco que mezcla agua, limón y canela es poder elegir con todas las herramientas: si se busca cocinar de esta forma, será posible ya que el olor se podrá quitar en cuestión de minutos .

La próxima vez que haya milanesas o papas fritas, no hace falta resignarse a que el aroma quede instalado. Con un gesto rápido y casero, la cocina recupera una sensación más limpia y agradable, sin tampoco recurrir a aerosoles ni aromatizantes invasivos .

Fuente: TN