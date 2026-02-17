Máximo Caballero, arquitecto: “Para la humedad en la pared uso papel aluminio y cinta”

NACIONALES

La humedad en la pared es más común de lo que pensamos. Aparecen manchas oscuras, la pintura se levanta y hasta puede tener olor a moho. Para quitarla muchas veces pensamos en remodelaciones caras, pero la realidad es que existe un truco para hacerlo usando dos productos que seguro tenés en casa.

El arquitecto Máximo Caballero propuso este método simple y barato para saber de dónde viene el problema antes de gastar plata de más. “Soy arquitecto y cuando me llaman por una humedad, esto es lo que hay que hacer: agarrá un pedazo de papel aluminio y cinta, y pegalo en la pared” , explicó en sus redes.

El procedimiento es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer en casa. Solo necesitás cortar un pedazo de papel aluminio lo suficientemente grande para cubrir la mancha y fijarlo bien a la pared con cinta adhesiva, asegurándote de sellar todos los bordes.

Después, dejá el papel colocado durante 48 horas . Pasado ese tiempo, revisá dónde aparecen las gotas de agua o la condensación. La clave está en interpretar bien el resultado .

Uno de los errores más comunes es aplicar soluciones sin saber de dónde viene el problema . Pintar con productos antimoho o poner un revestimiento puede tapar la mancha por un tiempo, pero si la causa sigue, la humedad vuelve a aparecer. “Antes de gastar dinero en reformas, hacé esta prueba en casa” , insiste Caballero.

Fuente: TN