Para qué sirve el agujero en el medio de las mesas plástico de jardín

Las mesas de plástico que se usan en el jardín tienen un detalle que solemos pasar por alto: un agujero en el medio . Si bien muchos creen que solo está ahí por una cuestión estética, la realidad es que ese pequeño orifico tiene una función más importante.

El agujero central está pensado especialmente para poner el caño de una sombrilla o parasol . Así, se puede disfrutar del patio o el jardín con sombra directa sobre la mesa, sin tener que resignar comodidad ni espacio.

Además, el orificio ayuda a que la sombrilla quede más estable , ya que se sostiene tanto en la base inferior como en el centro de la mesa. Esto evita que se tenga que usar soportes laterales, que suelen ocupar lugar y pueden ser incómodos.

Por otro lado, la ubicación del agujero tampoco es casualidad. Al estar en el medio de la mesa, distribuye mejor el peso de la sombrilla y mantiene el equilibrio general. Así, se reduce el riesgo de que la mesa se incline o se vuelque, algo que puede pasar si el soporte está en un costado.

Aunque la función principal es sostener la sombrilla, el agujero puede tener otros usos secundarios. En algunos modelos, ayuda a que el agua de lluvia drene y no se acumule sobre la mesa . También puede servir como punto de encastre en sistemas de armado o refuerzo estructural.

Fuente: TN