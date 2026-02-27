MAR DEL PLATA: No viajó por la pandemia y sólo le ofrecían cupones: fue a la Justicia y deberán indemnizarlo

La Justicia Civil y Comercial condenó a la firma
Despegar.com.ar por incumplimiento contractual y daños y perjuicios a abonar
casi un millón cuatrocientos mil pesos más intereses a un hombre que había
reservado un viaje en noviembre de 2019 y que no pudo hacerlo debido a la
pandemia por COVID-19.
C.V.T. había adquirido varios servicios de hotel y un
automóvil a través de la firma para un viaje a Colombia, pero con la llegada de
la pandemia y las restricciones internacionales, el viaje no pudo llevarse a
cabo. A pesar de haber solicitado el reembolso de las sumas pagadas, por un
monto de 114 mil pesos, Despegar no restituyó la totalidad del dinero y solo
ofreció cupones para el uso en su plataforma, los cuales no fueron útiles para
el demandante.
El hombre intentó comunicarse vía WhatsApp -por la página
web de DESPEGAR, por teléfono, y luego de innumerables intentos sin respuestas,
la demandada solo reconoció algunos reintegros, guardando silencio sobre los
demás. A través de su abogado indicó que por trabajar en relación de
dependencia, el programa vacacional se convirtió en un serio problema y le fue
muy difícil organizar sus vacaciones.
Como consecuencia de ello, decidió pedir la devolución de
los importes abonados por los hoteles, y automotor contratados y pagados;
detalló cada uno de los mails que recibió de la demandada, después de muchos
reclamos realizados y que siempre se encontró con respuestas automatizadas, por
lo que inició la demanda, atento los perjuicios que la conducta asumida por la
empresa le han insumido y provocado.
En su planteo sostuvo que los perjuicios sufridos producto
de la indisponibilidad de la efectivización de la devolución de los importes
abonados, y la falta de respuestas ante sus numerosos reclamos, le habían
generado “momentos angustiantes y alteraciones disvaliosas de los estados de
ánimo, agravados por la situación de incertidumbre generada por la pandemia”,
los cuales tuvieron directa incidencia en su vida.
En la causa tramitada en el Juzgado Civil y Comercial N°7 la
defensa de Despegar se basó en su rol como intermediaria en las reservas de los
servicios turísticos, argumentando que no era responsable del incumplimiento de
los proveedores, como los hoteles, y que había cumplido con las políticas de
reembolso establecidas en los términos y condiciones del servicio.
La Jueza Daniela Basso estableció que la empresa era
responsable del incumplimiento contractual, hizo lugar a la demanda C.V.T. por
incumplimiento de contrato y daños y perjuicios y condenó a Despegar a pagar
1.397.576 pesos más intereses y actualización dentro de un plazo de diez días
bajo apercibimiento de ejecución en caso de no cumplir.
