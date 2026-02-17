MAR DEL PLATA: Investigan a dos municipales que obtuvieron imágenes de la cara de una paciente y armaron stickers de WhatsApp

El gobierno de General Pueyrredón (Mar del Plata) inició una investigación administrativa contra dos agentes municipales del área de administración tras la presunta creación y difusión de un sticker de WhatsApp con la imagen de una paciente de un Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps).





El caso presenta un agravante que podría complicar la situación de los trabajadores involucrados: la fotografía utilizada para elaborar el sticker habría sido extraída de una base de datos confidencial del sistema público de salud, donde se almacenan datos sensibles de los pacientes.





La situación quedó formalizada a través de una resolución de la Secretaría de Salud, que ordenó la instrucción de un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades. El hecho bajo investigación habría ocurrido en el Caps de Playa Serena, donde ambos agentes prestan servicios.





La causa se originó a partir del reclamo de la propia paciente, quien denunció la creación y circulación de un sticker con su imagen personal. Según expuso, la fotografía habría sido obtenida del sistema informático sanitario, una plataforma de carácter reservado destinada a registrar y gestionar información médica. En su presentación, la mujer sostuvo que se vulneraron sus derechos a la intimidad y a la confidencialidad de sus datos personales.





En la resolución que dispuso la apertura del sumario, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, señaló que se advierte una posible afectación a derechos protegidos por la normativa vigente en materia de protección de datos y privacidad, situación que justifica la investigación administrativa.





Asimismo, remarcó que los hechos denunciados podrían implicar una violación a las obligaciones propias de los agentes del sistema de salud respecto a la reserva y confidencialidad de la información de los pacientes, lo que reviste la gravedad suficiente para avanzar con el procedimiento disciplinario correspondiente.