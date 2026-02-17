Fue al corso a divertirse y al día siguiente la hallaron muerta, descuartizada y quemada

Lo que iba a ser una salida divertida para ver los corsos en Las Termas de Río Hondo terminó en una tragedia el domingo por la noche para Ramona Medina, una vecina de 65 años de esa localidad de Santiago del Estero, dado que fue hallada muerta, descuartizada y con su cuerpo parcialmente calcinado en un descampado cercano al cementerio municipal.

Al menos así lo indicó este martes la Policía provincial que trabaja arduamente en el caso, que ya derivó en la detención de un hombre de 38 años como principal sospechoso del crimen.

Incluso, para los investigadores fue clave el testimonio de un remisero que había sido convocado al domicilio de Ramona Medina, en el barrio Agua Santa, y se negó a trasladar a una pareja que salía de la vivienda porque le pareció que estaban demasiado borrachos para hacer un viaje.

Lo que ahora la justicia y la policía intentan determinar es si la mujer estaba entonces junto a su asesino, y qué tipo de sustancias había ingerido, situación que terminará de dilucidar la autopsia a la que era sometido el cuerpo.

Según los vecinos y allegados a la mujer, la última vez que la vieron fue el domingo por la noche cuando se dirigía al corso de la ciudad. Como no regresó en la madrugada del lunes, su familia dio aviso a la Policía que inició la búsqueda.

El lunes por la noche restos de una mujer parcialmente quemados y envueltos en una frazada fueron hallados en un descampado contiguo al cementerio de Las Termas de Río Hondo. Posteriormente, los peritos confirmaron que se trataba de la mujer que era buscada: Ramona Medina.

Los investigadores detectaron además que el cadáver había sido descuartizado y de hecho, fuentes de la causa dijeron hoy a los diarios locales, que este martes pudieron hallar una pierna y el cráneo en otra zona.

El fiscal Gustavo Montenegro y le juez Silvio Sálice dispusieron un allanamiento en la vivienda del hombre sospechoso, en el barrio Herrera El Alto, donde fue demorado Luis Ricardo Bustamante, de 38 años, quien tenían en su poder el teléfono celular de la mujer desaparecida.

Bustamante quedó detenido luego de que confesara que Medina estaba muerta y señalado el lugar donde abandonó el cuerpo, añadieron las fuentes citadas por la prensa santiagueña.

Personal policial trabajó durante toda la madrugada en el campo donde halló el cuerpo calcinado, donde en principio analizaban si el fuego fue iniciado cuando la víctima ya había fallecido.

Entre las diferentes hipótesis que investigan los peritos y la justicia, intentan aclarar si la mujer fue llevada en una motocicleta del hombre de 38 años hasta el lugar, si él mismo fue el autor del crimen o si intervinieron más personas y cómo se produjo el proceso para calcinar parte del cuerpo.

Además, intentan determinar si el desmembramiento del cadáver también fue planificado y ejecutado por el autor del crimen o si intervinieron animales carroñeros que despedazaron el cuerpo y esparcieron las partes por distinto sectores.