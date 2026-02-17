Finalizó la obra del Acceso Alternativo al casco urbano de General Lavalle

ZONALES

Con la instalación del sistema de iluminación, quedó oficialmente concluida la obra del Acceso Alternativo al casco urbano de General Lavalle desde la Autovía de la Ruta 11.





En las últimas horas se completó la etapa final del proyecto, que consistió en la colocación del sistema lumínico a lo largo del trayecto, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad durante la noche.





El nuevo acceso, que pasa frente al Cementerio Municipal y el Sitio de la Memoria, fue financiado íntegramente con fondos municipales. Desde el asfaltado hasta las tareas complementarias de infraestructura, la obra se consolidó como una de las intervenciones más importantes realizadas durante el año 2025.





El proyecto tuvo como finalidad optimizar la transitabilidad de este ingreso secundario, que resulta clave para vecinos, visitantes y servicios públicos que utilizan diariamente esta vía para acceder al casco urbano.