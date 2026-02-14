MADARIAGA: Se acostó a dormir y le sustrajeron cosas de su garaje

MADARIAGA

Una mujer de 66 años denunció el robo de distintos elementos que se encontraban dentro del garaje de su vivienda.





La presentación fue realizada en la Estación de Policía Comunal y, según consta en la declaración, al levantarse alrededor de las 7, la vecina advirtió que autores ignorados habían ingresado al sector luego de dañar la puerta de acceso.





Del interior sustrajeron las dos ruedas traseras y la rueda de auxilio de su Renault Kangoo, todas rodado 175/65 R14 marca Firestone. Además, la denunciante señaló el faltante de una caja de herramientas de color negro sin marca identificable.





Dentro de esa caja había varias pertenencias, entre ellas una pinza nueva con mango naranja, una cortadora de pasto eléctrica verde con motor negro, dos bordeadoras eléctricas —una verde y otra naranja—, un anafe rojo de una hornalla con gas en aerosol, una campera de jeans de mujer, un compresor negro y un ventilador para auto del mismo color. En la mayoría de los casos no pudo precisar marcas.





La mujer indicó que no observó otros daños en el vehículo ni en la propiedad. También manifestó que cuenta con seguro, correspondiente a la firma La Segunda.





De acuerdo con su testimonio, se había acostado a dormir cerca de las 21.30 del día anterior y recién detectó el robo al comenzar la jornada siguiente. Afirmó además que no sospecha de ninguna persona en particular.





La causa quedó sujeta a investigación para intentar identificar a los responsables.