MADARIAGA: Gamboa presenta un encuentro inédito de "Vinos con Influencia Oceánica"

La Argentina será sede de un evento sin precedentes en el mundo vitivinícola: el Primer Encuentro de Vinos con Influencia Oceánica, una feria dedicada exclusivamente a etiquetas nacidas a pocos kilómetros del mar. La cita será el domingo 15 de febrero, de 19 a 23, en Bodega Gamboa Costa Atlántica, ubicada en General Madariaga, a minutos de Pinamar.





El encuentro reunirá vinos de Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica, todos con un denominador común: viñedos marcados por la brisa marina, climas atlánticos o pacíficos y perfiles frescos, vibrantes, con marcada expresión salina. Se trata de una tendencia creciente a nivel global, que pone el foco en vinos de menor graduación alcohólica, gran frescura natural y fuerte identidad territorial, donde el paisaje costero forma parte esencial del terroir.





Durante una noche, la bodega será punto de encuentro de productores nacionales e internacionales que elaboran vinos con esta impronta, en un entorno natural único, rodeado de viñedos, médanos y aire oceánico, ideal para disfrutar del atardecer.





La propuesta se completa con la gastronomía de Casa Gamboa Atlántica, que ofrecerá un menú de productos de estación integrando sabores de campo y mar, además de música en vivo y sets de DJ Kilómetro Cero, en un formato relajado y sensorial, abierto al público.





“Este encuentro nace para poner en valor una forma distinta de pensar el vino, donde el océano, el paisaje y el disfrute forman parte de un mismo universo. Esperamos que esta primera edición sea el punto de partida de una experiencia que crezca y enriquezca a una Argentina que hoy ofrece vinos con otro carácter y estilo, más allá de la tradición de los vinos de altura y de desierto”, expresó Eduardo Tuite, fundador y presidente de Bodega Gamboa.





Entradas y accesos

Las entradas se encuentran disponibles a través de Portal Entradas.





Entrada General – Preventa #1

– Mayores de 18 años

– Incluye copa de regalo, degustación libre en todas las bodegas expositoras y estacionamiento

– Valor: $50.000





Entrada VIP (exclusiva para socios Mi Finca Gamboa)

– Mayores de 18 años

– Incluye copa de regalo, acceso a sector VIP, degustación de vinos exclusivos, tabla de mar por persona y estacionamiento

– Valor: $50.000





Bodega Gamboa promueve el consumo responsable e invita a designar conductor designado. Además, ofrece servicio de transfer ida y vuelta desde Pinamar y Cariló, con salida a las 18:30 y regreso a las 23:00 (valor: $17.000 por persona).





En caso de mal tiempo o fuerza mayor, el evento será reprogramado para el jueves 22 de enero, manteniendo la validez de los tickets. Las entradas no son reembolsables.





Un proyecto con identidad atlántica





Bodega Gamboa Costa Atlántica se consolida como el viñedo más cercano al mar en la región, con identidad marcada por la búsqueda de terruños únicos. Cuenta con siete hectáreas de viñedos propios y una destacada propuesta gastronómica, a pocos minutos de centros turísticos como Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda.





La experiencia se expande con su bodega en Campana, el viñedo más cercano a la ciudad de Buenos Aires, y con Mi Finca Gamboa, un proyecto que permite ser parte del mundo del vino desde la vid hasta la botella, con acceso a eventos exclusivos.





El próximo 15 de febrero, el vino argentino y del mundo tendrá acento oceánico en General Madariaga.