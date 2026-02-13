Luciano Castro se internó en un centro de salud mental tras su escandalosa separación

NACIONALES





Tras los rumores de múltiples infidelidades y su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia en un centro de salud mental donde se realizan tratamientos terapéuticos grupales.

“Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida, entonces tomó la decisión de internarse en este lugar para salir adelante, ordenarse un poco y frenar porque lo mediático le impactó muy mal”, afirmó Pepe Ochoa en LAM.

Acto seguido, el periodista reveló cuál fue la última decisión que tomó el actor antes de iniciar su estancia en el nosocomio y generó sorpresa. “Cuando estás internado en este lugar, tenés que dejar un teléfono de contacto. Y el teléfono que Luciano habría dejado es el de Griselda. El de Griselda, no el de Sabrina”, contó, en una información que sorprendió a todos.

La elección del actor de designar a su expareja como contacto para eventuales llamados de urgencia generó controversia y especulaciones, ya que en medio de su difícil situación también podría haber optado por Sabrina Rojas, madre de sus hijos.

Ochoa explicó además que, aunque el actor puede utilizar su celular durante la internación, lo hace solo en momentos específicos y con fines acotados. “Lo puede usar, pero solo para chequear llamadas, no redes ni nada de eso”, precisó.

Por otro lado, trascendió que los hijos de Luciano Castro permanecerán con Sabrina Rojas, quien pasará unos días en la costa argentina.



