Iba en moto, lo embistió un auto y murió: En el coche iban tres chicas borrachas

Un trágico choque se cobró la vida de un motociclista en la madrugada de este viernes en la ciudad de Río Cuarto. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Trejo y Sanabria y San Martín, y es investigado por la Justicia.

Según las primeras informaciones, la víctima se desplazaba en una motocicleta Honda Wave cuando, por causas que aún se intentan determinar, colisionó contra un Volkswagen Golf. Un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar y constató el fallecimiento del hombre, cuya identidad todavía no fue informada.

De acuerdo a los datos preliminares, el automóvil circulaba por calle San Martín en sentido oeste-este, mientras que la moto lo hacía por Trejo y Sanabria de sur a norte.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista fue despedido del rodado y cayó sobre la vereda, donde murió en el acto. Testigos señalaron que el auto continuó su marcha varios metros con la motocicleta involucrada y recién se detuvo a unas tres cuadras del lugar del choque.

El vehículo era conducido por una joven de 20 años, que iba acompañada por otras dos mujeres de 20 y 22 años. Tras el siniestro, se les practicó el test de alcoholemia a las tres ocupantes del automóvil, y en todos los casos el resultado fue positivo.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que trabaja para establecer con precisión la mecánica del impacto y las responsabilidades en el hecho.



