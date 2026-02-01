Los papás del adolescente atacado a golpes en Pinamar piden que el agresor sea liberado: “No tenemos odio”

Los padres del adolescente de 17 años que fue atacado a golpes en Pinamar contaron cómo atraviesan estas horas difíciles. “ Thiago está bien, estable , le van a hacer una tomografía nuevamente. Tiene para rato y es un día a día. Hoy a la mañana desayunó bien, se ve una buena mejoría”, relató la mamá, en diálogo con TN .

El joven está internado, con un hematoma que los médicos siguen de cerca. “ No va a ir a cirugía por el momento. Le pedimos a todos que sigan con la cadena de oración, así no va a quirófano”, pidió la familia, que agradeció al hospital de Pinamar y a los médicos por la atención recibida.

Por el hecho, ocurrido el sábado a la madrugada, la Policía detuvo a uno de los amigos de Thiago. “Ese chico tiene familia, tiene una mamá, un papá, los conocemos de toda la vida. Los queremos como a nuestros hijos. Estamos dolidos, pero no sentimos odio”, remarcaron.

Lejos de buscar venganza, los padres de Thiago insisten en que el joven que está detenido “salga de la cárcel y vaya a su casa” . “No sé qué le habrá pasado por la cabeza para hacer lo que hizo, pero no tenemos odio”, expresó el papá.

Sobre la versión de que los padres quieren denunciar al menor que atacó a su hijo, sostuvieron: “Queremos dar tranquilidad sobre todo lo que se está diciendo en otros canales. Cada chico que estuvo con Thiago sabe lo que pasó. La Justicia ya está investigando”.

Fuente: TN