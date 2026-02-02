Lo impactó un auto y chocó contra un poste: Dos personas murieron

NACIONALES



Dos personas murieron y otra resulto herida este domingo por la madrugada tras el choque entre un auto y una camioneta que ocurrió en la ciudad de Córdoba, según el reporte policial el accidente ocurrió cerca de las 3 de la mañana.



El impacto se produjo en la intersección de las calles General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en barrio Industrial Ferreyra, que produjo el fallecimiento de un hombre de 46 y una mujer de 41 años, identificada como Erika Casas.



Las pericias policiales detallaron que un Renault Clio color negro fue impactado en la parte trasera por una Toyota Hilux SW4, lo que provocó que el vehículo pierda el control e impacte contra un poste.

El conductor del vehículo y la acompañante fallecieron en el acto por la fuerza del impacto y la gravedad de las lesiones que tuvieron, mientras que el conductor de la camioneta, un hombre de 28 años, sufrió algunos traumatismos en la cara.



Luego del impacto tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Roque donde permanece internado y en custodia policial, aunque se encuentra estable y fuera de peligro. Se espera que en las próximas horas se someta a los exámenes toxicológicos correspondientes.



La mujer que viajaba como acompañante en el Renault Clío se desempeñaba como conductora en la empresa de transporte urbano Coniferal y que había sido la primera mujer en cumplir ese rol en la empresa.



"Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos", remarcaron en un comunicado al conocerse la triste noticia.



