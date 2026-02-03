Lionel Messi a Newell's: una chance que navega entre ilusiones, hermetismo y un plan para 2027

NACIONALES





Otra vez se habla con fuerza de la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a Rosario para jugar en Newell’s. No es un tema nuevo, pero lo que cambia, esta vez, es que tanto fuentes de la dirigencia rojinegra como algunas cercanas al futbolista de la selección argentina y del Inter Miami, mencionan que existe un proyecto con asidero en vistas a 2027, después de la Copa del Mundo de este año en Estados Unidos, México y Canadá.





Desde la dirigencia leprosa destacaron a Rosario3 que no se trata de un acuerdo cercano ni de un anuncio inminente. La propuesta se encuentra en fase de planificación y forma parte de un proyecto a largo plazo, apuntando al primer semestre de 2027, aunque sin fechas concretas ni compromisos contractuales definidos con el jugador de 38 años.





Los rumores circulan por la ciudad desde hace rato. Sin ir más lejos, en los últimos días el periodista Luis Ricossa, conductor de Zapping Sport (Radio 2) y columnista deportivo en De 12 a 14 (El Tres), fue tajante. “Viene después del Mundial, pero no puedo asegurar que sea en 2026. Puede ser en 2027. Alguien cercano dijo que no lo molesten más, pero que viene después del Mundial”, afirmó en su programa radial.





No solo en el Parque Independencia ven con señales positivas el posible desembarco de Leo, quien cada vez que vuelve a sus pagos se afinca en un barrio cerrado de Funes. Por supuesto, ese lugar asoma como su hogar y base familiar en caso de que se haga realidad esta alternativa.





El proyecto trasciende lo deportivo y no se centra exclusivamente en Newell’s. Contempla la participación de actores y autoridades de Rosario, Funes, la provincia de Santa Fe y del fútbol argentino.





Del lado de la Asociación del Fútbol Argentino, pocas veces se escucharon voces en la esfera pública. “Ojalá”, se limita a decir el presidente Claudio Tapia cada vez que le preguntan por Messi, Newell’s y Rosario. Eso respondió el año pasado cuando lo invitaron a ver a Ángel Di María en su regreso a Central. ¿Se hará realidad y los campeones del mundo compartirán unos meses en la ciudad?



