Limpiar el inodoro con agua oxigenada: qué efecto tiene y cuándo conviene hacerlo

Limpiar el inodoro suele ser una de las tareas más necesarias del hogar, pero también una de las que más dudas genera a la hora de elegir productos efectivos y seguros. Según expertos en limpieza y mantenimiento del baño, este sector concentra bacterias, hongos y residuos orgánicos que requieren una higiene profunda y regular.

En este marco, especialistas en limpieza natural revelaron un truco casero cada vez más usado para desinfectar el inodoro: limpiar con agua oxigenada.

La clave está en las propiedades desinfectantes y blanqueadoras del agua oxigenada (peróxido de hidrógeno). Este compuesto actúa liberando oxígeno, lo que permite eliminar bacterias, virus y hongos que se alojan en la superficie del inodoro, especialmente en zonas de difícil acceso.

Además, el agua oxigenada ayuda a remover manchas amarillas, restos de sarro leve y marcas producidas por la humedad, sin necesidad de usar lavandina u otros químicos agresivos. Su acción efervescente facilita la limpieza y mejora la higiene general del baño.

Así, se convierte en una alternativa económica y efectiva para quienes buscan desinfectar el inodoro sin olores fuertes ni productos corrosivos.

Elimina bacterias y gérmenes: actúa como desinfectante natural.

Este procedimiento puede realizarse una o dos veces por semana como parte de la limpieza habitual.

La frecuencia depende del uso del baño y del nivel de suciedad. En baños muy transitados, los especialistas recomiendan usar agua oxigenada una vez por semana para mantener la higiene y prevenir la acumulación de bacterias.

En baños con menor uso, puede aplicarse cada 10 o 15 días como refuerzo de la limpieza tradicional. Mantener este hábito ayuda a conservar el inodoro limpio, desinfectado y con mejor aspecto, sin recurrir constantemente a productos químicos agresivos.

Fuente: TN