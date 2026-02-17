Lavarse los pies con agua tibia y bicarbonato: por qué lo recomiendan y cuándo conviene hacerlo

NACIONALES

El cuidado de los pies es tan importante como el resto del cuerpo, aunque a veces le demos menos importancia. En este marco, hay una técnica poco conocida, que es ideal para aplicar después de un día cansador: el lavado con agua tibia y bicarbonato de sodio .

El secreto está en las propiedades del bicarbonato de sodio, que tiene la capacidad para neutralizar olores y equilibrar el pH . Cuando lo mezclás con agua tibia, el combo suma varios beneficios.

Si querés potenciar el efecto relajante, hacelo a la noche antes de irte a dormir.

Si tenés heridas abiertas, infecciones o problemas dermatológicos , lo mejor es consultar antes con un profesional. Además, el uso excesivo de bicarbonato puede resecar la piel, así que después del baño aplicá una crema hidratante para mantener los pies suaves y protegidos.

Fuente: TN