“Largá el cuchillo”: detuvieron a un hombre que se había atrincherado en su casa y amenazaba a la policía

NACIONALES

Momentos de máxima tensión se vivieron en Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe , cuando un hombre se atrincheró en su casa con dos cuchillos , amenazó a la policía y se negó a ser trasladado para una internación.

En el operativo intervino un grupo de oficiales de la Policía de Santa Fe , que utilizó una pistola Taser para reducirlo y evitar una tragedia. Todo quedó grabado.

El caso fue descubierto después de que una mujer denunciara que un familiar estaba encerrado en su habitación, a los gritos , y amenazaba con lastimarse. Cuando llegaron los policías, confirmaron que el hombre tenía dos cuchillos y desconocían si había más personas en el lugar.

Los efectivos subieron hasta la planta alta donde estaba el hombre y trataron de convencerlo de que soltara las armas. “Largá el cuchillito que vamos a entrar” , le advirtieron los policías. Pero el hombre respondió: “No lo voy a largar”.

La situación se volvió tensa. Después de que se negara a dejar el arma, los policías decidieron forzar la puerta. En ese momento, el hombre gritó: “Déjenme tranquilo y váyanse”.

Para evitar que se lastimara a él o a alguien más, los oficiales utilizaron la pistola Taser , una de las armas de baja letalidad que fueron compradas recientemente por el Gobierno provincial. El disparo permitió inmovilizarlo, desarmarlo y reducirlo sin provocar lesiones graves. Así, lograron controlar la situación y trasladarlo al hospital donde quedó internado.

Dos mujeres de 24 y 22 años quedaron detenidas con prisión preventiva tras ser acusadas de intentar matar a otra joven a tiros y golpes en la localidad de San José del Rincón, provincia de Santa Fe .

El ataque ocurrió el 26 de enero, minutos antes de las 23. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, las imputadas, identificadas como C.M.M. y J.A.A.S. , fueron hasta la casa de la víctima y, desde la vereda, comenzaron a insultarla y amenazarla a los gritos.

La víctima fue identificada como Melisa Anahí Sopérez, hermana del intendente de San José del Rincón , según informó el diario El Litoral .

La situación escaló rápidamente. Cuando la mujer abrió la puerta de su vivienda, C.M.M. le disparó al menos dos veces : los proyectiles impactaron en el rostro y en uno de los brazos de la víctima . Lejos de detenerse, ambas agresoras la atacaron a patadas y golpes de puño.

En medio del caos, la pareja de la víctima salió del domicilio para intentar frenar la agresión. Sin embargo, las imputadas continuaron con las amenazas antes de escapar del lugar en una motocicleta.

El fiscal Andrés Marchi, a cargo de la causa, sostuvo que las dos mujeres actuaron con intención de matar y que no lograron su objetivo “por razones ajenas a su voluntad”.

Fuente: TN