La Plata: retiró $21 millones de un banco para comprarse un auto, lo emboscaron y le robaron todo

NACIONALES

Delincuentes le robaron más de 21 millones de pesos a un hombre en La Plata mientras viajaba en un auto de aplicación. La víctima había retirado la plata del banco y pensaba destinarla a la compra de un auto.

Según informó el sitio local 0221 , en un primer momento, un amigo se ofreció a acompañarlo en su vehículo luego de sacar el dinero, pero tras salir del banco se dieron cuenta que una rueda estaba pinchada.

Por esta razón, el hombre de 31 años decidió continuar su viaje solo, pidiendo un viaje mediante una aplicación.

Mientras viajaba como pasajero, el auto en el que se trasladaba se detuvo en un semáforo ubicado en la calle 43 entre 19 y diagonal 73. En ese momento, dos delincuentes se acercaron al vehículo, rompieron una de las ventanillas y le robaron una mochila que contenía el dinero en efectivo. Luego escaparon rápidamente del lugar .

La víctima realizó la denuncia y la Policía investiga el caso para dar con los responsables.

Según los investigadores, no se descarta que los ladrones hayan seguido al hombre desde el banco y que el desperfecto en la rueda haya sido provocado intencionalmente para facilitar el robo.

El “método de la goma desinflada” es una modalidad que se repite en distintos puntos del país y suele tener como blanco a personas que retiran grandes sumas de dinero . Los delincuentes provocan una pinchadura o pérdida de aire en un neumático y atacan cuando la víctima se detiene o queda vulnerable durante el trayecto .

Fuente: TN