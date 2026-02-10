La planta con olor a chocolate que pocos conocen

NACIONALES

Existe una planta poco conocida que, sin producir cacao ni tener relación directa con el chocolate, libera un aroma intenso y similar al chocolate amargo . No es un truco ni una fragancia artificial: es un perfume completamente natural que aparece cuando la planta florece.

Se trata del Cosmos atrosanguineus , más conocido como cosmos chocolate .

El aroma del cosmos chocolate se debe a la presencia de compuestos aromáticos volátiles , muy parecidos a los que se encuentran en el cacao . Estas sustancias cumplen una función ecológica clave: atraer polinizadores específicos .

El perfume se percibe con mayor intensidad durante las horas cálidas del día , especialmente por la tarde. En días frescos o nublados, el olor puede volverse mucho más suave.

Además de su aroma, esta planta llama la atención por el color inusual de sus flores : un rojo bordó tan oscuro que parece negro . Esta característica la vuelve muy distinta de las flores tradicionales de jardín.

Las flores son simples, aterciopeladas y discretas, pero la combinación entre color profundo y perfume inesperado genera una experiencia única cuando uno se acerca.

Aunque hoy se cultiva en jardines de distintas partes del mundo, el cosmos chocolate está considerado extinto en la naturaleza . Todas las plantas actuales provienen de cultivo humano .

Es decir, es una especie que solo existe gracias a quienes la siguen plantando .

No exactamente. El aroma no invade el espacio como el jazmín o la dama de noche. Es un perfume sutil y cercano , que se percibe principalmente al acercar la nariz a la flor .

Por eso, más que una planta para perfumar ambientes, es una planta para sorprender .

El cosmos chocolate es perfecto para quienes buscan plantas distintas , con historia y detalles que rompen lo esperado. No destaca por ser llamativa a la distancia, sino por ofrecer una experiencia sensorial inesperada .

Fuente: TN