La línea 55 cambió su recorrido: cuáles son las nuevas paradas y por dónde circula

NACIONALES

La línea 55 de colectivos ya circula con un recorrido actualizado en el barrio de Palermo . La modificación, que se encuentra vigente desde el 13 de febrero, apunta a evitar embotellamientos en las inmediaciones del Centro de Transbordo Pacífico y el predio de La Rural, dos puntos de alta congestión vehicular.

El cambio impacta especialmente en los pasajeros que viajan entre la Ciudad de Buenos Aires y localidades del oeste del Gran Buenos Aires, como San Justo, Morón, Lomas del Mirador y Villa Luzuriaga.

La readecuación afecta ambos sentidos del trayecto:

Uno de los cambios más relevantes para los usuarios es la reubicación de paradas. Por ejemplo, se estableció una parada principal en la intersección de Thames y Güemes, eliminando detenciones previas que complicaban el giro de las unidades en calles más angostas.

La medida forma parte de un plan de ordenamiento vial impulsado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La intención es reducir la superposición de recorridos, disminuir los embotellamientos y optimizar los tiempos de viaje en zonas críticas.

La línea 55 cumple un rol clave en la conectividad diaria, ya que permite combinar con la Línea D de subte y el Tren San Martín, además de atravesar uno de los polos comerciales y de transporte más importantes de la Ciudad.

Fuente: TN