La Justicia le negó a Claudio “Chiqui” Tapia un nuevo pedido para salir del país: quería viajar a Venezuela

La Justicia rechazó un nuevo pedido de permiso del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar a Venezuela desde hoy y hasta el 3 de marzo, con el fin de participar de la inauguración del inicio de obras de un centro nacional de alto rendimiento en ese país.





La defensa del dirigente futbolístico informó al juez en lo penal económico Diego Amarante que Tapia fue designado por la Conmebol como representante de la entidad para “participar del Acto de Inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol para el inicio de las obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento que se desarrollará en Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela”.





Tapia está citado a declaración indagatoria para el jueves 5 de marzo en la causa por supuesta retención indebida de aportes por una suma multimillonaria. El juez tiene que resolver sobre un planteo de nulidad absoluta que presentó su abogado, Lucio Simonetti, contra esa citación.





Pero mientras esto ocurre el juzgado recibió un nuevo pedido de salida del país por parte de Tapia, quien tiene prohibido viajar al exterior al igual que los restantes imputados en la causa. Este punto también está apelado y a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.





“Corresponde no hacer lugar a la petición de autorización de viaje efectuada por la defensa técnica” de Tapia “para ausentarse del país con destino a la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 28 de febrero y 3 de marzo del corriente año”, resolvió el juez en la resolución.



