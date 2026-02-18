La Justicia imputó por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1° Turno imputó por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba y de matar a un remisero en Entre Ríos.
Según detallaron fuentes judiciales, la Justicia encontró imágenes de menores de 18 años y de sus genitales con fines predominantemente sexuales.
La medida se conoció mientras el acusado permanece detenido y afronta otras causas judiciales de extrema gravedad en distintas provincias.
Noticia que está siendo actualizada.-
Fuente: TN
