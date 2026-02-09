La argentina que ganó 2,7 millones de euros en Pasapalabra España dio la fórmula del éxito: “Estudié cinco horas por día durante cinco años”

NACIONALES

Rosa Rodríguez , la argentina que la semana pasada ganó 2,7 millones de euros, reveló cuál fue su receta para quedarse con el mayor pozo del programa Pasapalabra en España. Aseguró que siguió una rutina durante cinco años, en medio de su trabajo cotidiano como profesora de español para extranjeros. Y contó un detalle de su empleo: algunos estudiantes le piden aprender el acento argentino.

Rosa, de 32 años, llevaba un año y tres meses compitiendo en el programa. El jueves logró completar las 25 preguntas del rosco y llevarse el mayor premio acumulado en la historia del ciclo.

Pero la preparación comenzó mucho antes , con una obsesiva rutina diaria.

“Estuve un año y tres meses concursando, y preparándome desde tres años antes. Así que pasé cerca de cinco años tratando de llegar a ese pozo que es una alegría tremenda”, aseguró Rodríguez este lunes en diálogo con Radio Mitre.

Así, su "operativo Pasapalabra" le demandó al menos cinco horas de aprendizaje por día, durante media década . Así fue la exigente preparación que desembocó en el gran premio, obtenido con tres segundos en el reloj y el apellido de un campeón de la NFL: "Morrall".

Rosa nació en Quilmes y vivió en Berazategui hasta los 7 años, cuando se mudó a Galicia, en España, donde la semana pasada tuvo su golpe de suerte. Aunque a la suerte hay que ayudarla.

Lo que muchos se toman como un simple juego, para Rosa significó un desafío y un compromiso en serio. Su organización no fue sencilla. Al tiempo de estudio lo invirtió en aprenderse el diccionario, pero también en cuestiones de interés general.

"Tenés que estudiar primero el diccionario, que es la parte fácil. Después todo lo que uno pueda y se le ocurra que le puedan preguntar", reveló sobre el método que la llevó a conseguir el éxito.

Además, la campeona mencionó que en Pasapalabra España siempre hay alrededor de cuatro preguntas de extrema dificultad : "Pueden ser de cultura, arte, historia, ciencia o deporte, que fue la última que respondí y me dio el premio".

Rosa aseguró que estudió de casualidad los nombres de los jugadores de la NFL . Fue esa la última pregunta que -a falta de 3 segundos- le otorgó el triunfo. "Morrall", contestó cuando le indagaron sobre "el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP". No había margen de error.

En medio de su preparación, la ganadora también tuvo que combinar el estudio con el trabajo. Además de ser filóloga, se desenvuelve como profesora de español para estudiantes internacionales. "Les ayudo a desarrollar un nuevo idioma" , contó. En parte, eso explica su facilidad con el lenguaje.

Trabaja mucho con estudiantes de Estados Unidos, de China y de otros países europeos. "Saben inglés, pero no saben español", dijo. Y aunque en la vida cotidiana nadie se da cuenta de que es argentina (mantiene el acento con su mamá, de entrecasa), aseguró que algunos estudiantes le hacen un pedido especial.

"En clase uso el acento español, pero enseño palabras argentinas y las comparaciones. Les enseño que acá tenemos el vosotros y allá el vos. Algunos les llama la atención el acento argentino, y ellos deciden hablar con el acento argentino . Es gracioso escuchar a un estadounidense que habla con el vos y con palabras argentinas", bromeó.

Rosa avisó que aún no le transfirieron el premio. Recién se lo darían en "dos o tres meses". Sueña con volver a la Argentina para recorrer la Patagonia junto a su familia. “Estoy deseando viajar porque es lo que más me gusta en la vida y ahora tendré tiempo y los medios. O sea que deseando vivir”, celebró.

Fuente: Clarín