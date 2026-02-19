La ANMAT prohibió un aceite de oliva falsificado de una conocida marca porque es un riesgo para la salud

NACIONALES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de un aceite de oliva virgen extra marca Nucete tras confirmar que se trata de un producto falsificado , sin registros sanitarios válidos y con rotulado engañoso.

La decisión, oficializada mediante la Disposición 510/2026 publicda este jueves en el Boletín Oficial , rige en todo el territorio nacional y también alcanza a las plataformas de venta en línea.

La investigación se inició luego de una denuncia por diferencias entre el envase sospechoso y el producto original . El análisis fue llevado adelante por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que consultó al elaborador legítimo.

La empresa involucrada, Agro Aceitunera S.A., informó que no fabrica ese producto , que desconoce su contenido y procedencia y que los datos consignados en la etiqueta no corresponden a registros propios. Según la ANMAT, el aceite utilizaba marcas y números de RNE y RNPA ajenos , lo que confirma su carácter apócrifo.

El organismo explicó que el producto infringe la Ley N.º 18.284 y el Código Alimentario Argentino al carecer de trazabilidad , no poder identificarse su establecimiento de origen y no garantizar condiciones seguras de elaboración . En ese marco, se dispuso su prohibición total para evitar riesgos para la salud pública .

Además, se notificó a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para asegurar su retiro de góndolas y canales digitales , y se incorporaron imágenes comparativas entre el producto genuino y el falsificado como respaldo de la medida.

Fuente: TN