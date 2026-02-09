Home Ads
NACIONALES

La abogada argentina detenida en Brasil por racismo dijo que tuvo “una reacción emocional”

Redacción CNM febrero 09, 2026

La abogada argentina de 29 años que fue detenida en Río de Janeiro, Brasil, por realizarle gestos racistas a personal de seguridad de un bar y que obtuvo la libertad ambulatoria, dijo este lunes que se arrepiente de lo que hizo y que nunca pensó en las consecuencias que podía sufrir. "Fue una reacción emocional" , remarcó .

Agostina Páez quedó en el centro de la tormenta luego de difundirse un video en la que le hace gestos racistas a hombres de seguridad de un bar de Río de Janeiro. A partir de la viralización de las imágenes, la Justicia brasileña intervino y ordenó su detención por injuria racial.

Ahora, la abogada santiagueña, que obtuvo la libertad condicional el fin de semana pero lleva una tobillera electrónica y no puede salir del país , explicó la secuencia que se ve en el video y manifestó su arrepentimiento . "No he tenido en ningún momento intenciones de discriminar, ni mucho menos de ser racista. Jamás” , aseguró la argentina por El Trece.

Y agregó: “Soy argentina y soy abogada. Fue una reacción emocional pero nunca me imaginé la gravedad de todo , y no solo de eso, sino de todo lo que vino después, de tener miedo de salir a la calle y que me hagan algo ”.

El último viernes, la Justicia carioca ordenó su detención y quedó detenida en una comisaría de esa ciudad . Esa medida fue revocada poco después por la presentación de su abogada y obtuvo la libertad condicional, aunque deberá continuar con el proceso de la causa.

“Lo que más quiero en el mundo es volver a Argentina y seguir el proceso desde casa”, expresó.

Fuente: Clarín


